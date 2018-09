Bundesagentur für Arbeit Deutsche Arbeitslosenzahl soll 2019 auf 2,23 Millionen sinken

Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) erwartet auch für 2019 ein positive Entwicklung am Jobmarkt. Im Jahresschnitt dürfte die Arbeitslosenzahl um rund 120.000 auf 2,23 Millionen sinken, teilte das IAB am Donnerstag mit. Für dieses Jahr erwarten die Experten einen Rückgang um fast 190.000 Personen auf 2,35 Millionen. Die Prognose fußt auf der Annahme, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,8 Prozent wächst und 2019 um 1,7 Prozent. Risiken seien die Handelspolitik der USA und die Unsicherheit wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens.