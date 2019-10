Deutsche Wirtschaft Die Konjunktur kühlt ab – Industrie in der Rezession

Betroffen von der konjunkturellen Abkühlung ist auch der Beschäftigungsaufbau und verliert deswegen an Fahrt. Die Industrie hat jüngst sogar Stellen abgebaut. Dienstleister und die Bauwirtschaft stellen aber weiter ein. In diesem Jahr rechnen die Institute daher mit einem Beschäftigungsaufbau von 380.000 Stellen. In den kommenden beiden Jahren dürften dann voraussichtlich nur noch 120.000 beziehungsweise 160.000 neue reguläre Jobs entstehen. Die Arbeitslosenquote soll im Jahr 2020 auf 5,1 Prozent steigen von 5,0 Prozent im Jahr 2019. Im Jahr 2021 werde sie aber wieder auf 4,9 Prozent sinken. Die Verbraucherpreise legen weiterhin moderat zu um 1,4 Prozent im Jahr 2019, 1,5 Prozent im Jahr 2020 und 1,6 Prozent im Jahr 2021. Beachtlich sind in diesem Jahr noch die Überschüsse des Staats mit voraussichtlich rund 50 Milliarden Euro. Allerdings schmelzen sie bis zum Jahr 2021 auf rund 4 Milliarden Euro.