Frauen in der VWL: „Manchmal sind Klischees empirisch richtig“

Guido Friebel ist seit 2008 Professor für Personalwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitautor der Studie mit dem etwas unhandlichen Titel "Underrepresentation of women in the economics profession more pronounced in the United States compared to heterogeneous Europe". Die Arbeit entstand in Kooperation der Universität Frankfurt und der Toulouse School of Economics entstand.