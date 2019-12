Gastbeitrag Neue Arbeitswelt: Wer gewinnt, wer verliert

Die Antwort auf die erste Frage ist eindeutig. Die Geschichte zeigt, dass technologische Innovationen, die Arbeitskräfte ersetzen, nicht zu langfristigen Veränderungen der Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten in Industrieländern führen. Keynes sprach von „technischer Arbeitslosigkeit”. Als es etwa in Großbritannien in den 1920er Jahren und in der Zeit der Großen Depression zu einem Niedergang der Kohleindustrie kam, war einer der Hauptgründe für steigende Arbeitslosigkeit die Konkurrenz aus Deutschland und den USA. Die Qualifikationen der Arbeiter und ihr geografischer Standort ließen ihren raschen Einsatz anderswo in der Wirtschaft nicht zu. Doch dies war eine Übergangsphase und ging vorüber.