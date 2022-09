Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel fordert wegen Rekordinflation energisches Handeln

Die EZB muss laut Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel angesichts des massiven Inflationsschubs im Euro-Raum energisch handeln. Damit sinke die Gefahr, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen noch mehr vom Notenbankziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent entfernen, sagte Schnabel am Freitag in einer Rede. „Die Unsicherheit über das Fortbestehen der Inflation verlangt daher weiterhin nach einem Ansatz der 'robusten Kontrolle' in der Geldpolitik“, merkte sie an.