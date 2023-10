Geldpolitik: EZB-Vize: Ausblick für die Finanzstabiltät im Euroraum fragil

Die drastisch angehobenen Zinsen könnten sich laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos auf die Stabilität des Finanzsystems in der Währungsgemeinschaft auswirken. „Die Aussichten für die Finanzstabilität im Euroraum sind fragil, da sich das Finanzsystem an ein höheres Zinsumfeld anpasst“, sagte der Stellvertreter von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.