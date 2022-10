Geldpolitik: Japans Notenbank bleibt bei lockerer Linie – Keine Zinserhöhung geplant

Die Lage in Japan unterscheidet sich vor diesem Hintergrund laut Kuroda von der Situation in der Euro-Zone und in den USA, wo die Zentralbanken unter starkem Druck stehen, die Zinszügel rasch anzuziehen. Die Zentralbank denke vorerst nicht an Zinserhöhungen oder an eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik, betonte Kuroda.