Geldpolitik: Österreichs Notenbankchef: EZB sollte weiter energisch Handeln

Angesichts der anhaltend hohen Inflation sollte die Europäische Zentralbank (EZB) aus Sicht von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann weiterhin energisch handeln. „Das Risiko, zu stark zu straffen, scheint heute in den Schatten gestellt zu sein vom Risiko, zu wenig zu tun“, sagte Holzmann am Montag auf einer Notenbank-Veranstaltung in Budapest.