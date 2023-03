Geldpolitik: „So lange wie nötig hinreichend hoch“ – Nagel warnt vor zu schnellen Zinssenkungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Kampf gegen die Inflation nicht zu früh von höheren Zinsen wieder abrücken. Es sei notwendig, die Schlüsselsätze auf hinreichend bremsende Niveaus anzuheben, damit die Teuerungsrate rechtzeitig zur Zielmarke von zwei Prozent zurückkehre, sagte Nagel am Freitag in einer Rede in Edinburgh laut Manuskript.