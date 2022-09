Geldpolitik: US-Banken erwarten EZB-Zinsschritt von 75 Basispunkten

Die Volkswirte von Goldman Sachs, JP Morgan und Bank of America erwarten nun eine Erhöhung um 75 Basispunkte auf der Sitzung des EZB-Rats nächste Woche. Einige Falken in dem 25-köpfigen Entscheidungsgremium haben das in den letzten Tagen bereits als Option ins Spiel gebracht. Die Geldmärkte preisen diesen Schritt inzwischen auch ein.