Geldpolitik: Zinswende könnte bei Zentralbanken zu Verlusten führen

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor Verlusten im Zuge ihrer raschen Zinswende. Die Währungshüter zahlen aufgrund des in kurzer Zeit kräftig angehobenen Einlagensatzes viele Milliarden Euro an Zinsen an die Geschäftsbanken, die bei den nationalen Notenbanken der Eurozone überschüssige Gelder parken.