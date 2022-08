IAB-Studie: Industrie, Verbraucher, Arbeitsmarkt: 260 Milliarden Euro weniger Wertschöpfung bis 2030

Die deutsche Wirtschaft verliert einer Studie zufolge durch den Krieg in der Ukraine und die sprunghaft gestiegenen Energiepreise bis 2030 über 260 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Auch auf dem Arbeitsmarkt wird es zu negativen Auswirkungen kommen, wie aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde.