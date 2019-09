Ifo-Index „Die Details lehren einem nach wie vor das Fürchten“

Die bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat die Anleger in Europa weitgehend kalt gelassen. Der Dax trat am Dienstag bei 12.341 Zählern auf der Stelle, der EuroStoxx50 schaffte ein Plus von 0,2 Prozent auf 3543 Zähler. Der Ifo-Geschäftsklimaindex legte im September zu. „Der aktuelle Wert des Geschäftsklimaindex ist kein Grund zur Freude“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. „Die Talfahrt ist zwar für's Erste gestoppt, ein Stimmungsumschwung ist das aber noch lange nicht.“