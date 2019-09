„Gegenwind immer stärker“ Rezession in deutscher Industrie verschärft sich

Auch die Dienstleister können sich dem Abwärtssog nicht mehr so recht entziehen. Deren Einkaufsmanagerindex fiel um 2,3 auf 52,5 Zähler, den schlechtesten Wert seit neun Monaten. „Da der Stellenaufbau in Deutschland stagniert, hat der vom Binnenmarkt abhängige Service-Sektor eine seiner Wachstumsgrundlagen verloren“, sagte Smith. Der erste Rückgang der Neuaufträge seit mehr als viereinhalb Jahren signalisiere, dass die Nachfrage nachlasse. „Mit der Verschlechterung der Lage im Dienstleistungssektor nimmt in Deutschland auch die Gefahr einer ausgeprägten Rezession zu, also eines Schrumpfens der Wirtschaft mit einem deutlichen Rückgangs der Investitionen und einem spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit“, sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.