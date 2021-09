Ifo-Institut Erwartete Inflationsrate für 2021: 3,0 Prozent

Die Verbraucherpreise in Deutschland werden nach Prognose des Ifo-Instituts in diesem Jahr so stark steigen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Sie dürften um durchschnittlich 3,0 Prozent zulegen, wie die Münchner Forscher am Mittwoch mitteilten. Eine höhere Teuerungsrate gab es zuletzt 1993 mit 4,5 Prozent. 2020 lag sie bei lediglich 0,5 Prozent.