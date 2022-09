Inflationsgeschichte: „Am Ende bleibt nur noch der harte Schnitt“

WirtschaftsWoche: Herr Plumpe, die Inflationsrate in Deutschland könnte bald über die Zehn-Prozent-Marke rutschen. Zuletzt war das Anfang der Fünfzigerjahre der Fall. Was waren damals die Ursachen für den Preisschub?

Werner Plumpe: Ganz zentral war die Währungsreform von Juni 1948: Mit dem Ende der Warenbewirtschaftung und der Preisfreigabe traf der rückgestaute, unbefriedigte Bedarf auf ein sehr niedriges Angebot. Folgerichtig stiegen in den kommenden Monaten die Preise teilweise rasant. Daraufhin mehrten sich die Stimmen, wieder zu direkten Markteingriffen zurückzukehren – zumal weiterhin ein Lohnstopp bestand und mit der Währungsreform auch die Arbeitslosigkeit rasch angestiegen war. Die Gefahr sozialer Unruhen wuchs; im November 1948 kam es wegen der Preissteigerungen zum ersten und einzigen Generalstreik in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mit der heutigen Situation ist das kaum vergleichbar.