IWF Prognose Diese Risiken bedrohen die Weltwirtschaft

Risikobanken:

Viele Banken haben weiter einen zu geringen Finanzpuffer. Zudem werden „Schattenbanken“ unzureichend reguliert. Die Zentralbanken fluteten in der Niedrigzins-Phase die Finanzmärkte mit billigem Geld, was Spekulationen antrieb. Die Haushaltspläne in Italien, wo der Schuldenstand bei mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt, sorgen für zusätzliche Unruhe an Märkten.