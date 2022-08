Joachim Nagel: Bundesbank-Präsident unterstreicht Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel unterstreicht trotz der zunehmenden Rezessionsgefahren in Deutschland die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). „Bei den hohen Inflationsraten müssen weitere Zinsschritte folgen“, sagte Nagel der „Rheinischen Post“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Das werde auch allgemein erwartet. „Ich will aber keine Zahl ins Schaufenster stellen,“ fügte er hinzu. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die EZB bei der Geldpolitik von Sitzung zu Sitzung entscheiden müsse. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 8. September.