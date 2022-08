Kapitalmarkt: Russland begibt wieder lokale Anleihen nach sechsmonatiger Pause

Während Russlands Krieg weitergeht, nehmen die Importe aus China zu, und der Yuan-Handel ist an der Moskauer Börse seit Jahresbeginn um mehr als das 40-Fache gestiegen, so die Citigroup. Russlands größter Goldförderer Polyus PJSC und der Aluminiumriese United Co. Rusal International PJSC haben bereits lokale Yuan-Anleihen aufgelegt.