Konjunktur Ifo-Index sinkt erneut – Stimmung der Wirtschaft eingetrübt

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat sich im September zum dritten Mal in Folge verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 98,8 Punkte von 99,6 Zählern im August, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Freitag zu seiner Umfrage unter 9000 Managern mitteilte. Ökonomen hatten weitgehend damit gerechnet. Beim dritten Rückgang in Folge sprechen Fachleute von einer konjunkturellen Trendwende. „Die Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten bremsen die deutsche Konjunktur“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Die Industrie erlebt eine Flaschenhals-Rezession“. Insgesamt beurteilten die Manager ihre Lage und die Geschäftsaussichten skeptischer als zuletzt.