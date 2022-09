Konjunktur: Italien kürzt Wachstumsprognose – BIP soll 2023 nur leicht wachsen

In Italien steht bald ein Regierungswechsel an. Offen ist, wie die künftige italienische Regierung um die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) von Giorgia Meloni auf die Wirtschaftsabkühlung reagiert. Im Wahlkampf hatte Meloni deutlich gemacht, dass sie in der Haushaltspolitik keine Risiken eingehen wolle.