Konjunktur: Winterrezession laut Bundesregierung „jetzt nicht mehr auszuschließen“

Die Bundesregierung hält eine Winterrezession in Deutschland trotz zuletzt positiver Konjunkturdaten für möglich. „Eine 'technische' Rezession mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen ist jetzt nicht mehr auszuschließen“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums.