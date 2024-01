Konsumklima Konsumlaune der Deutschen sinkt überraschend stark

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im neuen Jahr so stark eingetrübt wie zuletzt im März 2023. Das Barometer für das Konsumklima im Februar sank überraschend um 4,3 auf minus 29,7 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Freitag mitteilten. Die Forscher berechnen aus einer Umfrage unter rund 2000 Verbrauchern die Konsumlaune für den Folgemonat.