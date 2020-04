Niedriger als Lehman Ifo-Index stürzt auf niedrigsten Stand aller Zeiten

24. April 2020

In den nächsten Monaten könnte es auch in der Baubranche rapide abwärts gehen. Bislang ist sie noch Stütze der Konjunktur. Bild: dpa Bild:

In der Wirtschaft reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Die Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich so schnell, wie es noch vor wenigen Wochen kaum jemand für möglich gehalten hatte.