Ökonomische Kriegsfolgen „Europa rutscht in die Rezession, die USA kommen besser davon“

Am stärksten betroffen vom Krieg, das liegt auf der Hand, sind die ukrainische und die russische Wirtschaft. Die Wirtschaftstätigkeit in der Ukraine wird in diesem Jahr wahrscheinlich um mehr als ein Drittel schrumpfen, was die rasch eskalierende humanitäre Krise noch verschärft. Der Krieg hat bereits mehr als 750 zivile Opfer gefordert und 1,5 Millionen Ukrainer zur Flucht in die Nachbarländer gezwungen, Millionen weitere sind im Inland unterwegs.