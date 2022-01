Plus 7,0 Prozent US-Verbraucherpreise mit stärkstem Anstieg seit 1982

Die Verbraucherpreise in den USA steigen immer rasanter. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember 7,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Juni 1982. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit diesem erneuten Schub gerechnet, nachdem die Inflationsrate im November noch 6,8 Prozent betragen hatte. Aus der Corona-Krise resultierende Materialengpässe und rasant steigende Energiekosten treiben die Inflation nach oben.