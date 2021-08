Putins Russland „Russen haben im Westen rund eine Billion Dollar angelegt“

Der Internationale Währungsfonds prognostizierte 2015, dass die westlichen Sanktionen Russland in jedem Jahr zwischen 1,0 bis 1,5 Prozent Wachstum kosten. In einem aktuellen Aufsatz haben Maria Snegovaya von der George Washington University und ich ermittelt, dass die wahren Kosten der Sanktionen seit 2014 sogar 2,5 bis 3,0 Prozent vom BIP betrugen. Diese Differenz spiegelt die zusätzlichen Kosten von Putins Politik wider, die zu weniger verfügbarem Kapital, geringeren ausländischen Direktinvestitionen, einer restriktiveren Geldpolitik und dem Ausbleiben von Steuerimpulsen geführt hat.



Bemerkenswert ist, dass Putin die Stagnation in seinem Land egal zu sein scheint. In einer „Exekutivverordnung über die nationalen Entwicklungsziele Russlands bis 2030“ vom Juli 2020 bekannte er sich dazu, „ein stetiges Wachstum der Haushaltseinkommen und Renten nicht unterhalb der Inflationsrate sicherzustellen“. Anders ausgedrückt: Es wird in Russland weiterhin kein reales Wachstum geben. Seit er 2012 erneut das Präsidentenamt übernahm, hat Putin jede Diskussion über Wirtschaftsreformen abgewürgt. Stattdessen hat er ein System der „Kleptokratie“ perfektioniert, das den Wohlstand des Landes in den Händen reicher Freunde und der Sicherheitsdienste konzentriert, und zugleich jede Rechtsstaatlichkeit beseitigt.