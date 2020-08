Rolf J. Langhammer „Der Dollar bleibt die Nummer Eins“

Der Handelskrieg, den Trump vom Zaun gebrochen hat, richtet sich in erster Linie gegen China. Europa droht zwischen Baum und Borke zu geraten.

Europa ist in der Tat in einer schwierigen Situation, auch weil sowohl die USA als auch China zur Zeit versuchen, durch Teile-und-Herrsche-Spiele EU-Mitglieder auseinanderzudividieren. Man will es sich mit keinem der beiden Handelspartner verderben. Dennoch glaube ich, dass Europa, wenn es hart auf hart kommt, immer auf die transatlantische Karte setzen wird und muss. Die kulturellen, wirtschaftlichen, militärischen und historischen Verbindungen sind sehr eng. Zu ihnen gibt es keine chinesische Alternative. Zudem wird es massiven Druck von Seiten der Unternehmen auf die Politiker in Europa geben, die transatlantischen Verbindungen nicht zur Disposition zu stellen.



