Tarifpolitik Die EZB kann sich nach dem Metallabschluss nicht entspannt zurücklehnen

Viel wird davon abhängen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert. Sie muss die Zinsen weiter anheben und die Geldversorgung der Wirtschaft zurückfahren und damit die Preiserhöhungsspielräume der Unternehmen begrenzen, will sie die Inflation besiegen. Das geht zulasten der Investitions- und Beschäftigungsbereitschaft der Betriebe und dürfte die Wirtschaft nach Lage der Dinge in die Rezession treiben. Auch bei der Wiedergewinnung der Preisstabilität gilt: There is no such thing like a free lunch – es gibt auf dieser Welt nichts umsonst.