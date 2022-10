Vergleicht man die Situation in den USA mit der in Deutschland beziehungsweise der Eurozone, so zeigt sich: Unterschiedliche Ursachen führen zu den jeweiligen Inflationsdynamiken. Gemein ist beiden Wirtschaftsräumen zwar die Lieferkettenproblematik für (Vor-)Produkte aus Fernost. Doch während in den USA vorwiegend Nachfragefaktoren aufgrund der heiß gelaufenen Wirtschaft für die Preissteigerungen verantwortlich sind, sieht es in der Eurozone anders aus. Hier wird die Inflation vor allem durch angebotsseitige Preisschocks bei Energie und Nahrungsmitteln befeuert. Zudem waren in den USA Zweitrundeneffekte wie etwa Lohnsteigerungen bisher wesentlich ausgeprägter zu sehen als in Europa.