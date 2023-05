Auch der Präsident des Fed-Bezirks Philadelphia, Patrick Harker, ließ eine Präferenz für ein Festhalten am jetzigen Leitzinsniveaus im Juni erkennen. Doch könne er womöglich auf Basis der am Freitag hereinkommenden Arbeitsmarktdaten seine Meinung noch ändern. Händler an den Terminmärkten halten es nach den Äußerungen von Jefferson und Harker nun für eher wahrscheinlich, dass die Fed auf der Sitzung am 14. Juni die Füße still hält.