Währungs-Frage Wie kann Montenegro als offizielle Währung den Euro halten?

An Bankautomaten können Euros problemlos mit Kredit- oder Girokarten abgehoben werden. Da Montenegro nicht zur Euro-Zone gehört, fallen für Touristen jedoch Transaktionskosten an. Je nach Bank und Kreditkartenvertrag werden 1,75 und 4 Prozent der Rechnungssumme als Gebühr berechnet. Die Banken in Montenegro erhalten keine Liquidität von der EZB, da Montenegro kein Mitglied der Euro-Zone ist. Allerdings erhält der Staat diverse EU-Fördergelder im Rahmen der Beitrittsverhandlungen, die seit 2012 laufen.