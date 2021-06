Preisentwicklung: Britische Inflation steigt überraschend deutlich

In Deutschland war die Inflation zuletzt fünf Monate in Folge gestiegen und liegt nun bei 2,5 Prozent – dies ist der höchste Stand seit 2011. Die Preise klettern in der Wahrnehmung deutscher Verbraucher sogar deutlich stärker als offiziell gemessen. Die sogenannte „gefühlte Inflation“ weist für Mai eine Rate von 4,1 Prozent aus, wie Berechnungen von Ökonomen der italienischen Großbank UniCredit ergaben. „Das ist der höchste Wert seit mehr als neun Jahren“, sagte Deutschland-Chefvolkswirt Andreas Rees der Nachrichtenagentur Reuters.