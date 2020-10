Privatbank: Oddo BHF übernimmt Schweizer Privatbank Landolt

„Wir sind jetzt in der Schweiz genauso stark wie in Deutschland und Frankreich.“ Zudem ging Oddo BHF eine strategische Partnerschaft mit der spanischen Großbank BBVA bei Aktienanalysen und im Wertpapierhandel (Equity Brokerage) auf der iberischen Halbinsel ein, wie die beiden Partner am Mittwoch mitteilten. Ähnliche Partnerschaften hat Oddo BHF bereits mit der französischen Natixis und der niederländischen Großbank ABN Amro in Benelux.