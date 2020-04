Quartalszahlen Intel legt dank Geschäft mit Rechenzentren und PCs zu

Zentraler Treiber war dabei das Geschäft mit Chips für Server in Rechenzentren, in dem der Umsatz um 43 Prozent auf sieben Milliarden Dollar vorrückte. Der operative Gewinn lag mit rund 3,5 Milliarden Dollar sogar 90 Prozent höher als vor einem Jahr. Unter anderem wegen des sprunghaft gestiegenen Datenverkehrs in Videokonferenzen in der Corona-Zeit bauen Anbieter von Internet-Infrastruktur und Cloud-Dienste gerade ihre Kapazitäten aus.