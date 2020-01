Siemens-Windkraft-Tochter: Siemens Gamesa hat gute Chancen, Milliardenauftrag aus den USA zu bekommen

Durch ein Pilotprojekt ganz in der Nähe des geplanten Standortes hat Siemens Gamesa bereits Kontakt zu Dominion Energy geknüpft. Dort werden in diesem Jahr zunächst zwei Gamesa-Turbinen mit einer Leistung von zwölf Megawatt (MW) gebaut. Laut Siemens Gamesa ist es das erste Windprojekt, das in staatlichen Gewässern vor der Küste der USA entsteht.