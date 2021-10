Soziales Netzwerk: Facebook stellt neue Kontrollfunktionen für Kinder vor

Das Unternehmen mit Sitz in Menlo Park in Kalifornien plant außerdem neue Kontrollfunktionen für Eltern von Teenagern auf optionaler Basis, damit sie das Online-Verhalten ihrer Kinder besser im Blick haben. Kritikern ist all das aber zu vage und sie zweifeln an, ob die neuen Features überhaupt funktionieren. „Es gibt gewaltige Gründe, skeptisch zu sein“, sagte Josh Golin von der Organisation Fairplay, die Marketing-Methoden mit Blick auf Kinder untersucht. Viele Kinder würden ohnehin mit Accounts online gehen, von denen ihre Eltern nichts wüssten, und es sei zweifelhaft, ob sie sich durch virtuelle Anstupser zu einer Pause bewegen lassen würden. Facebook müsse zeigen, wie genau es diese Pläne umsetzen wolle.