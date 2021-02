SPAC: Rocket Internet will durch Hintertür zurück an Börse

SPAC-Börsengänge sind derzeit in den USA schwer in Mode, und auch in Deutschland bringen sich bereits einige Firmenlenker in Position. So soll der Wagniskapitalgeber Lakestar an einem Spac-Deal in Frankfurt arbeiten. Dabei wird zunächst nur eine leere Unternehmenshülle an der Börse gelistet, das auf die Suche nach einem geeigneten Unternehmen geht, das an die Börse will. Dieses wird dann übernommen, auf das SPAC verschmolzen und damit - quasi über eine Abkürzung - an die Börse gebracht.