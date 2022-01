Steigende Strompreise: Energiekonzern Steag benötigt höheren Kreditrahmen

Die Preisexplosion bei Strom und Gas geht auch am fünftgrößten deutschen Energiekonzern Steag nicht spurlos vorbei. Für die Absicherung seiner Geschäfte habe Steag bei seinem Kreditrahmen einen zusätzlichen Bedarf in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrags, teilte der Essener Konzern auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das Unternehmen könne auch bei der aktuellen Lage aktiv am Marktgeschehen teilnehmen.