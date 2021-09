Steuerhinterziehung: Deutsche parken Milliarden in Steueroasen

In Steueroasen lagert einem Medienbericht zufolge ein Vermögen aus der Bundesrepublik. Auf der Kanalinsel Guernsey haben Bundesbürger etwa 11,9 Milliarden Euro geparkt, die gleiche Summe lagerte in Liechtenstein, wie die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf eine Aufstellung des Bundesfinanzministeriums berichtet. Auf den karibischen Cayman Islands seien es an die 8,5 Milliarden Euro.