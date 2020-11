Blick hinter die Zahlen #42 – Insolvenzen Pleitewelle? Pleiteflaute!

Es ist ein Horrorjahr für die Wirtschaft: Experten erwarten 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland um 5,4 Prozent. Die Zahl der Kurzarbeiter verharrt auf hohem Niveau und der im November verhängte ‚Lockdown light‘ schlägt auf die Konsumstimmung durch. Keine Frage: die Folgen der Corona-Pandemie lassen sich an immer mehr wirtschaftlichen Kennziffern ablesen. Umso erstaunlicher wirken aktuelle Zahlen aus der Insolvenzstatistik - zumindest auf den ersten Blick. So registrierte das Statistische Bundesamt von Januar bis Oktober 2020 nach vorläufigen Daten lediglich knapp 18.200 eröffnete Regelinsolvenzen. Diese Verfahren kommen für Unternehmen und wirtschaftlich tätige Personen wie Selbständige oder persönlich haftende Unternehmer in Betracht. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 22.600. Allein im Oktober brach die Zahl um 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Allerdings liegen für die Monate September und Oktober noch keine endgültigen Daten vor. Aus Aktualitätsgründen greifen die Statistiker auf Veröffentlichungen der Insolvenzgerichte zurück. Es kann also noch zu Veränderungen kommen. Doch der Trend ist klar: die Insolvenzzahlen sinken 2020 deutlich.