Apple: iPhone-Absatz in China bricht ein – Huawei ist Profiteur

Auf dem wichtigen chinesischen Absatzmarkt kehren immer mehr Smartphone-Nutzer Apple den Rücken und greifen zu lokalen Konkurrenzprodukten. In den ersten sechs Wochen 2024 sei der Absatz von iPhones in der Volksrepublik im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte das Research-Haus Counterpoint am Dienstag mit. Gleichzeitig habe Apples chinesischer Hauptrivale Huawei seine Verkäufe um 64 Prozent gesteigert.