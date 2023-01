Insgesamt will Intel in Europa 80 Milliarden Euro investieren, unter anderem in eine Fabrik in Magdeburg, deren Baustart sich wohl verzögert. Dort verhandelt das Unternehmen noch mit dem Bund über die Höhe der Subventionen. Die Europäische Kommission hat bis 2030 im Rahmen des sogenannten Chips Act 15 Milliarden Euro für öffentliche und private Halbleiter-Projekte vorgesehen. Die Regierung in Rom hat dafür 4,15 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2030 eingeplant.



Lesen Sie auch: Die Anlagetipps der Woche – Chipspekulation mit Intel