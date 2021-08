CovPass-App: Schon fast 83 Millionen digitale Impfnachweise in Deutschland

Pro Impfung wird ein Zertifikat erzeugt. Derzeit sind laut RKI-Übersicht gut 51,5 Millionen Menschen mindestens einmal, und 44 Millionen vollständig, also zumeist zweimal geimpft. Das bedeutet, dass der größte Teil der Geimpften inzwischen auch mindestens einen digitalen Nachweis erhalten hat, sehr viele Personen auch beide.



Die Codes lassen sich, genauso wie Coronatest-Ergebnisse oder durchstandene Erkrankungen in der CovPass-App speichern, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Frühjahr hatte entwickeln lassen. Der Auftrag für Entwicklung und Betrieb der App sowie der dahinter liegenden Zertifizierungsplattform ging in einem verkürzten Vergabeverfahren an ein Konsortium aus dem IT-Konzern IBM, dem Datensicherheitsspezialisten Ubirch, dem genossenschaftlichen GovDigital-Netzwerk sowie dem IT-Dienstleister Bechtle.