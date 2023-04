Cybersecurity: Der Spion fährt mit

Genau das macht vernetzte Alltagstechnik zunehmend zum Cyberrisiko für Datenschutz, Privatsphäre und kritisches Firmenwissen. Dass sogar Tesla-Limousinen zum Spion in Firmen- oder Privatgaragen, auf Parkplätzen oder an Straßenrändern mutieren können, wie die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche enthüllte, sollte Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen ebenso alarmieren wie Konsumenten mit Faible fürs Digitale.