Bundesverfassungsschutz warnt: Russischer Geheimdienst nimmt deutsche Hightech-Firmen ins Visier

Für viele westliche Unternehmen in Branchen, in denen ohnehin Personalmangel herrsche, sei der Zustrom russischer Fachkräfte eine Chance, vakante Arbeitsplätze zu besetzen. Damit bestehe in den Unternehmen großes Interesse, russischen Exilanten einen raschen und unbürokratischen Berufseinstieg zu ermöglichen. Allerdings gehe damit auch das Risiko einher, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen direkt ins Visier von Wirtschaftsspionen gerieten, so die BfV-Experten in ihrer Warnung.