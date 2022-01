Was sind denn deiner Meinung nach Herausforderungen für Künstler oder auch Kunsthändler, wenn die Kunst in die Metaverse „umzieht“, Jan? Brauchen wir dann noch Galerien oder Ausstellungen?

Jan Karnath: Wir befinden uns gerade inmitten einer massiven Veränderung, die von einer ganzen Generation getrieben wird: Digitale Güter erhalten einen Wert – mit allem, was diese Entwicklung nach sich zieht. Durch das Metaverse ist heute jeder in der Lage, seine eigene Ausstellung zu entwerfen und Werke zu kuratieren. Durch das Metaverse kann jeder selbst zum Kurator werden, was den einstigen Einfluss von Galerien, Museen und Ausstellungen vermeintlich schwinden lässt. Das stellt klassische Kunsthändler sicher vor Herausforderungen, mit gleichzeitig großem Potential. Von grundlegender Bedeutung ist es, diese Entwicklung als das zu begreifen was sie ist: als Möglichkeit, wie es beispielsweise Johann König tut. König schafft es, seine Räume digital zu übersetzen, hybride Modelle zu entwerfen und so als Pionier voranzugehen. Die Grenzen zwischen realer Welt und Metaverse verschwimmen, in dieser Überschneidung entsteht ein Sweet Spot, der großes Disruptionspotential besitzt und eine ganze Industrie grundlegend verändern wird.