Digital Services Act: Wir müssen die von Big Tech geschaffenen Mauern einreißen!

Das DSA ist das Kernstück der EU-Gesetzgebung, die in Kürze regeln wird, wie Inhalte auf großen digitalen Plattformen behandelt werden. Es verpflichtet die Plattformen zur Löschung aller ungesetzlichen Inhalte und stellt zugleich sicher, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung unberührt bleibt. Es spricht zudem an, wie Plattformen Algorithmen nutzen, um zu entscheiden, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Wir sind jetzt dabei, festzulegen, welche großen Plattformen und Suchmaschinen diesen DSA-Bestimmungen unterliegen sollen, bevor sie im kommenden Herbst in Kraft treten.