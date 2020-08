Die Corona-Warn-App steht damit an der Spitze eines seit Jahren anhaltenden Trends: Smart Health, oder die Unterstützung von gesundheitsbewusstem Verhalten durch Apps. Viele Smartphone-Nutzer lieben es, mit Apps sich und ihre Gesundheit zu optimieren: Gerader sitzen, weniger sitzen, mehr schlafen, besser schlafen, fruchtbarer werden, mehr Kalorien verbrennen, gesünder essen, weniger abgelenkt sein. Höher, schneller, weiter wird mit dem Smartphone zu schöner, gesünder, älter. Wie ist es zu diesem Boom gekommen? An was arbeitet die nächste Generation an Smart Health Gründern derzeit und was macht die ständige Optimierung eigentlich mit unserer Psyche - werden wir alle zu gesundheitsmaximierenden, ängstlichen Hypochondern?