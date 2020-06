In meinen Gesprächen mit jungen Gründern interessiert mich immer: Welche Fähigkeit sie unterschätzt haben, bevor sie ihr Start-up gegründet haben. Und wie in Kijewskis Besipiel sagen fast alle: Storytelling - also die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Die Frühphase der Gründung ist ein Überlebenskampf um Kunden, Investoren und Mitarbeiter. Überleben können sie nur, wenn sie die Grenze verschieben können zwischen dem, was heute wahr ist, und dem, was morgen wahr sein wird.



In den kommenden Folgen dieser Kolumne werde ich Ihnen daher Beispiele vorstellen, wie sich Gründer diesen Herausforderungen stellen, die durch die Folgen der Coronapandemie keineswegs leichter geworden sind. Und erläutern, was wir aus Erfolg oder Misserfolg ihrer Ideen lernen können.



